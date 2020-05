VIDEO VIRAL: Cuando prefieres el regaño que tu mamá antes que enojar al gato

Este joven demostró que prefiere que su mamá lo regañe a molestar y despertar a su pequeño gato, al menos así lo dejó ver en un video viral compartido en Tik Tok.

En la grabación que recientemente fue compartida en redes sociales se puede observar a un joven acostado en el piso, asimismo en la parte de su estómago se puede observar un pequeño gato recostado sobre él, los dos parecen estar bastante tranquilos y cómodos, hasta que llega la mamá del joven.

La mujer no se escucha nada contenta, por el contrario empieza a reclamar a su hijo pues no ha cumplido con los deberes que previamente le habían asignado, sin embargo el joven en vez de levantarse a cumplir con lo que tenía que hacer asegura que no puede, pues no desea levantar al gato y hacerlo enojar.

La mamá de este joven le habían encomendado la tarea de ir a tirar la basura, sin embargo él en vez de obedecer se recostó en el piso y segundos después su gatito fue a descansar con él, hasta que su mamá llega molesta a reclamarle.

“¿No has hecho lo que te dije verdad? Tienes que ir a tirar la basura”

Decidió recibir el regaño que molestar al gato

Ante el reclamo de la mujer el joven asegura que no ha podido hacerlo pues el felino se encuentra acostado sobre el.

“No puedo moverme ¿qué hago?”.

Fue así que a pesar de los reclamos de su madre, el joven decidió seguir acostado descansando con su gato y aunque la mamá se mostró bastante molesta a él poco le importó y demostró en el video viral que prefiere aguantar otro regañó a hacer enojar al felino.

Cómo era de esperarse este gracioso video viral rápidamente alcanzó gran popularidad en Tik Tok, las personas tomaron la situación con mucho humor, incluso algunos comentaron que ellos hubieran hecho exactamente lo mismo al dejar que sus gatos sigan descansando