VIDEO VIRAL: Cuando la “bendi” te delata con la abuela versión perruna

En redes sociales circula un video viral que simula la parodia de un niño acusando a su madre con su abuela, sin embargo algo epico hace que el video llame particularmente la atención, pues el protagonista es un perro.

El video viral de apenas 50 segundos de duración logró desatar la risa de internautas pues parece que un perro se encuentra hablando con su dueña y acusando a una persona lo que sin duda fue algo épico y gracioso.

Pese a que obviamente no podemos saber lo que pensaba el perro es ese momento, los subtítulos e interpretación que le dieron a sus aullidos encajan a la perfección con la historia que le crearon por lo que se convirtió en un video viral.

El video se hizo viral

El video fue compartido junto con la leyenda “Cuando la bendición te delata con la abuela”, haciendo alusión a que esa sería la típica escena en que un menor acusa a su madre con su abuela, algo que sin duda suele ser muy común, ya que los menores buscan alguien que los proteja ante los regaños de sus madres cuando hacen alguna travesura.

La historia parece ser un diálogo, donde el pero acusa a su dueña de querer llevarlo al doctor, posteriormente, el perro “dice” que su dueña lo regaño y que incluso a veces lo dejan afuera de la casa como castigo.

Perro: Te lo juro

Mujer: ¿Quien te lo dijo?

Perro. Adela

Mujer: ¿Y te van a llevar al doctor?

Perro: Sí y no quiero

El perro acusa a su dueña

Incluso en una parte de la supuesta conversación el perro asegura “Mi mamá me regala mucho” “A veces me deja afuera” por si no fuera ya lo suficientemente graciosa antes de finalizar la grabación aparece la típica frase que dirían mucho niños “Regañala abuelita”

Sin duda la conversación de este perro con su dueña fue bastante épica, el video fue compartido en redes sociales, donde alcanzó gran cantidad de reproducción y se hizo viral, pues desató la risa de los internautas.

