VIDEO VIRAL: Cuando eres padre de gemelas y no puedes distinguirlas

Este padre se ha hecho viral tras no poder diferenciar a sus dos hijas gemelas e intercambiarles el nombre tal como se puede observar en el video viral.

En la grabación de Tik Tok se ve a un padre jugando con su pequeña mientras esta se encuentra de pie y canta “El ratón vaquero” con ayuda de su madre, la bebé parece bastante concentrada viendo el video del la canción, mientras su padre intenta jugar con ella y llamar su atención, sin tener mucho éxito.

El papá de este video viral se queda observando a su hija, sin embargo al ver que ella no le presta atención decide tomar unas pelotas que tenía cerca y hacer malabares. El truco del hombre no funciona, así que finalmente él opta por llamar a la bebé por su nombre y pedirle que lo vea, aunque las cosas no resultaron como él había planeado.

El padre confundió a su hija gemela

Todo parece indicar que este hombre no logra aún diferenciar a sus hijas gemelas, por lo que terminó confundiendo sus nombres y llamó a la pequeña por el nombre de su hermana, motivo por el cual quizás la bebé ni lo volteo a ver y siguió entretenida viendo el video viral.

La madre de la pequeña quien se encontraba grabando el Tik Tok es la primera en notar el error, por lo que se dirige a su esposo y asegura que ese no es el nombre de la pequeña, el padre luce bastante sorprendido y un tanto confundido con las palabras de su esposa, lo que provoca que se quede prácticamente inmóvil.

Este video viral compartido en Tik Tok logró desatar la risa de internautas, algunos usuarios se cuestionaron cómo es posible que el hombre aun no logre diferenciar a sus bebé, mientras que otros internautas tomaron las cosa con humor, incluso algunos padres comentaron que ellos todo el tiempo confunden los nombres de sus hijos aunque no sean gemelos.