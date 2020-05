VIDEO VIRAL: Cuando “Yisus” se toma el 2020 como año sabático

Unos usuarios en redes sociales hicieron un gracioso sketch, donde mostraron lo que seguramente está haciendo “Yisus” este 2020, año que se ha visto rodeado de tragedias, las cuales enumeran en este video viral de Tik Tok.

No cabe duda que este 2020 “vino con todo”, el primer gran susto que nos dio fue el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial, después los graves incendios forestales en Australia, el coronavirus no se quedó atrás, siendo una pandemia de la cual no hemos podido salir, por ello este par de jóvenes decidieron hacer un Tik Tok, representando a Jesús en su “año sabático”.

El 2020 en un Tik Tok

En video viral de Tik Tok mencionar los desastres que han ocurrido estos primeros meses del año, primero la joven le pide ayuda a “Jesús” ante el peligro de una tercera guerra mundial, pero “Yisus” le pide que no lo molesten.

“Jesús, Jesús, Donald Trump quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial”

Ese mismo mes le pide ayuda para controlar los incendios de Australia, pero “Yisus” sigue respondiendo de forma negativa.

En febrero la joven hace mención por primera vez al coronavirus, asegurando que “el jueguito de las sopa de murciélagos se salió de las manos” y que ya es pandemia, pero “Jesús” sigue jugando videojuegos.

Luego llegan los incendios de Chernóbil y Marzo no se queda atrás con la plaga de langostas en África, además que viene el segundo recordatorio por el Covid-19.

En Abril llega la erupción de un volcán en Indonesia, donde murió gente, pero tal parece que “Jesús” continúa descansando. Así hasta llegar al tercer recordatorio del coronavirus para pedir ayuda.

“Jesús perdona que te insista pero tengo mucho miedo”

Pero harto de las constantes interrupciones “yisus” decide responder asegurando que esté 2020 se tomó un año sabático y que no piensa hacer nada al respecto.

Fue con este breve pero gracioso sketch que este par de jóvenes lograron hacer reír a miles de internautas, tras compartir el video viral en Tik Tok.