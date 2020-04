VIDEO VIRAL: Crean en Tik Tok tendencia para “salir del closet”

En Tik Tok usuarios de la red sociales han creado una nueva tendencia, la cual ha servido a muchas personas para “salir del closet” y confesarles su orientación sexual a las personas cercanas a ellos.

En redes sociales circula un video viral que ha recopilado varias grabaciones de Tik Tok que muestran como varias jóvenes confiesan a sus seres queridos que son homosexuales y no heterosexuales como muchos pensaban.

Es así que con una canción modificada en Tik Tok, varias personas han logrado dar a conocer su orientación sexual, pues en la letra de la canción se puede escuchar:

“Oh my oh my god, this girl's straight and this girl's not.”