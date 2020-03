VIDEO VIRAL: Como cuando te tienes que ir pero no quieres dejar a tu perro

Como todos sabemos, el mejor amigo del hombre no es otro ser humano... definitivamente ¡no!. En el video viral que nos encontramos navegando en la red social de Twitter van a poder observar como un niño de aproximadamente unos diez años demuestra al mundo que el perro no solo es su fiel y mejor amigo, sino que también le tiene un gran cariño y que a la hora de salir de casa no quiere ni si quiera separarse de él.

La escena protagonizada por un niño que se encuentra en su casa es sumamente adorable, ya que podemos ver como tiene consentido a su perro, no uno ni dos besos le acomoda en su carita "así toda bonita", minimo si le recita dos pares de docenas las cuales el animal solo disfruta.

El perro de raza bóxer simplemente se deja querer por el cariño del niño, es así como... ¡aaaaah!, solo se recuesta en el sillon y es acojido por el menor que no se quiere alejar del can el cual queremos creer que también a de pensar que no quiere dejar de recibir ese hermoso afecto que su dueño le está dando en ese momento.

A más de uno le resultará familiar el momento que ha tenido el niño con su perro, ya que las personas que tienen mascotas en casa sabrán que se le tiene que dar amor a quien amor se merece, ya que es otro miembro de la familia al cual se le quiere y se le respeta por igual.

En particular los perros siempre están con nosotros en los momentos difíciles de nuestras vidas, es el único que no te va a juzgar por las cosas buenas o malas que llegues a hacer, ellos simplemente van a estar para ti en todo y te brindaran el cariño que tú te mereces, pero cuando nosotros podemos demostrarles que los amamos, solo se dejan querer.

Yo cuando me tengo que ir y no me puedo llevar a mi perro .... ❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/657MwniBmV — Schnauzi.com (@Schnauzicom) November 10, 2019

En el video viral la madre de este niño no logra aguantar la risa cuando el pequeño le comienza a dar besos y abrazos a su adorable amiguito peludo el cual nunca lo deja solo, en todo momento el perro simplemente se rinde ante los besos del menor, seguramente muchos se verán reflejados en esta escena.