VIDEO VIRAL: Como cuando eres portero y extrañas jugar fútbol en cuarentena

Con esto de la cuarentena ya extrañamos hacer nuestra rutina del diario, (salir, ir a la oficina, trabajar, regresar a casa y dormir), la verdad es que muchas personas se quejan y dicen que el famoso coronavirus no existe, total les vale y son las personas que siguen saliendo a la calle como si fueran inmunes al virus, pero las personas que si nos quedamos en casa cumpliendo el confinamiento nos hemos aburridos al máximo.

El video viral donde portero extraña el fútbol

Aunque siempre tratamos de hacer cosas diferentes para ya no aburrirnos, como ver películas en Netflix, jugar videojuegos, hacer retos de TikTok, bañar a las mascotas o limpiar la casa, ah llegado el punto en que no sabemos que hacer y extrañamos todo, como el siguiente portero que te vamos a mostrar, donde en un video viral nos muestra como al estar en su casa siempre piensa en el fútbol y por supuesto en su portería.

En el siguiente video viral que nos encontramos en la red social de Twitter podremos ver a un sujeto que al igual que nosotros ya esta más que aburrido y con cualquier movimiento de su esposa o con lo que sea que haga, este sujeto hace como si estuviera en el área chica de su portería y cualquier objeto es el balón, es tan chistoso por que es cierto, es como cuando los que iban al gym ahora solo hacen como que "hacen ejercicio" (jajaja).

En la primer escena vemos como su esposa esta arreglando su ropa y de la nada se voltea y arroja una prenda, pero de la nada sale este hombre y como un verdadero portero de barrio se lanza para que ese balón no pase y no le cometan ¡goooooooooool!.. ok, nos emocionamos, también extraños el fútbol.

Ya en lo que queda del video viral cualquier cosa que la mujer hace, él aparece para salvar su marco y no entre el esférico, aunque se ve sencillo lo que hace este arquero sinceramente puede llegar a ser peligroso, en una de esas la mujer le avienta la plancha caliente, ¿se imaginan?

Cuando sos arquero y extrañás el fútbol �� pic.twitter.com/fLbgAT43wi — Diario Olé (@DiarioOle) April 19, 2020

Pero bueno lo que si sabemos es que en cuanto acabe esta cuarentena o encierro (por nuestro bien), todos los que amamos el fútbol seremos muy felices, tanto volver a las canchas a jugar con tus amigos o simplemente espera el viernes botanero para prender la TV y quedarte todo el fin de semana viendo partidos.