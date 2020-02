VIDEO VIRAL: Clásico que ves un bache y armas una pool party con tus amigos

Los últimos meses han sido de los más calurosos en todo el mundo, y prueba de esto fueron los arrasadores incendios en Australia, lo que además de preocupación trajo una enorme ola de preocupación por el calentamiento global.

Por supuesto muchas personas se han refugiado con aires acondicionados o con refrescantes albercas para poder apaciguar un poco el sofocante calor que azota a todo el mundo.

Lamentablemente no todos tienen ni el tiempo o el dinero para un poderoso aire acondicionado o para pasar un divertido día en la playa o en una alberca, por lo que tienen que recurrir a otros métodos.

En una escena que no se ve todos los días, una persona grabó a un grupo de amigos que puede que no tengan dinero pero si mucho ingenio, pues tras no poder ir a la playa o a una alberca, decidieron trabajar con lo que tenían a la mano.

Mientras caminaban casi derritiéndose por las calles, encontraron el paraíso en una de las avenidas en reparación, pues se percataron de la presencia de un bache enorme, pero como sabemos el ingenio surge de la necesidad.

Sin pensarlo dos veces, los jóvenes decidieron aprovechar la reciente lluvia y donde otros veían un charco, ellos vieron la alberca de sus sueños y se sumergieron para acabar con el insoportable calor.

La piscina pública más incómoda del mundo

En el video se pueden ver a 4 hombres en un agujero de aproximadamente dos metros de diámetro, por lo que el calor debió estar totalmente insoportable para que accedieran a sumergirse en tan reducido espacio.

El video ya se ha hecho viral en redes sociales y ya cuenta con más de 100,000 reproducciones, pero los internautas quedaron tan conmovidos que incluso ya están buscando a los chicos para regalarles una piscina inflable.

