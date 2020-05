VIDEO VIRAL: Chocó en su auto y desperté por que un perro la ayudó

Luego de una fuerte discusión con su marido, Shannon decidió que necesitaba salir de la casa por un momento. Tomó el coche y perdió el control, quedando inconsciente. Su salvador fue un perro. Hoy aún le agradece llevándole comida y galletitas.

VIDEO VIRAL: Chocó en su auto y desperté por que un perro la ayudó

Nadie sabe cuándo uno puede verse en medio de una situación peligrosa. Un accidente puede golpear en cualquier momento, llevando nuestros frágiles cuerpos humanos a situaciones que muchas veces no son capaces de resistir por sí mismos.

En una situación así de riesgosa se encontró Shannon Lorio, una mujer de 36 años, oriunda de Carolina del Sur, Estados Unidos.

Como cuenta We Love Animals, luego de una fuerte discusión con su marido, Shannon decidió que necesitaba salir de la casa por un momento. Manejando su auto por una carretera que es conocida por los locales debido a las complicadas curvas que tiene, y afectada por las emociones, Shannon perdió el control de su vehículo.

Volcándose y cayendo a un lado del camino, Shannon perdió el conocimiento. No sabe cuánto rato después lo recuperó, al darse cuenta que tenía algo que respiraba fuerte encima de su pecho. Era un pastor alemán, que no paraba de lamer su rostro.

Shannon volvió a perder el conocimiento, pero cuando lo recuperó, el perro seguía a su lado. En un impulso totalmente inconsciente, abrazó al perro del cuello, ocupándolo de ayuda para tratar de pararse. No lo logró, pero el can no se alejó de su lado.

En vez de ello, Shannon se apoyó nuevamente del cuello del pastor alemán, y con su ayuda, se fue arrastrando de a poco hacia el borde del camino.

Ahí logró que un automóvil se detuviera y avisara a una ambulancia. Cuando le informaron que una venía en camino, Shannon se desmayó. Su próximo recuerdo es estar internada en el hospital, fuera de peligro.

Apenas pudo volver a las calles, la mujer se dedicó a tratar de encontrar a su salvador. Avisando a una protectora de animales de la zona, Shannon logró colaborar para que ubicaran al perro, el que fue rescatado y al poco tiempo, adoptado por una mujer local.