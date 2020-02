VIDEO VIRAL: Cerveza Tecate lanza contundente mensaje apoyando a las mujeres.

La cerveza Tecate nació en Baja California en 1994 en el poblado que lleva el mismo nombre. En el año 2004 Cuahutémoc-Moctezuma decidió hacer de Tecate una marca prioritaria para su desarrollado. En 2008 Tecate superó un nivel de volumen de más de 10 millones de hectolitros, lo que la convirtió en una marca de las 20 más grandes de cerveza a nivel mundial.

Asimismo, la cerveza se ha hecho de una enorme popularidad a través de los años gracias a sus exitosas campañas publicitarias.

Ahora, debido a la grave situación de violencia contra las féminas que no parece cesar en el país, al igual que las protestas que realizan las mujeres exigiendo un alto a los feminicidios, en redes sociales se ha recordado una excelente campaña de la cerveza Tecate atendiendo esta problemática.

Fue en el año de 2016 cuando Tecate lanzó su brillante campaña, con la que se trató de romper el estereotipo de “borracho macho” al que evidentemente había dedicado la mayor parte de su publicidad desde años previos a la campaña en cuestión.

De esta manera fue que la marca perteneciente al grupo Cuauhtémoc-Moctezuma pasó de slogans sexistas como “Te hace falta ver más box” y “Es fácil ser hombre” a una campaña para hacerle frente a la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres.

Contundente mensaje de Tecate en apoyo a las mujeres

En el principio del video se escucha una voz en off que dice: “A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza ni orientación sexual. A un hombre lo define cómo trata a una mujer”, mientras aparecen imágenes de hombres que encarnan los estereotipos del machismo.

“Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres, ojalá nunca nos encuentres, tú no eres de los nuestros”, concluye con firmeza el comercial publicitario.

VIDEO AQUÍ:

Ahora, gracias a las redes sociales, la campaña tiene un nuevo despegue a cuatro años de su lanzamiento, con el fin de concienciar a los varones de que no ejerzan violencia contra las mujeres.

