VIDEO VIRAL: Cereal de hot cakes, el nuevo desayuno de la cuarentena

La cuarentena nos ha traído algunos de los sucesos más graciosos y extraños del mundo, pues con tanta gente dentro de casa, tienes una gran dosis de memes y videos para divertirte incluso durante el desayuno.

Muchos ya nos acostumbramos a levantarnos tarde y disfrutar de un rico desayuno en la cama, ya sean hot cakes o incluso cereal, pero lo que vas a ver a continuación trae lo mejor de estos dos ricos desayunos.

En un nuevo video viral llegó el nuevo invento culinario que dejó a muchos con la boca abierta y mucho antojo, pues combinó lo mejor de estos desayunos para crear algo totalmente impresionante.

Cereal de hot cakes, el nuevo desayuno más delicioso de la cuarentena

VIDEO VIRAL: Cereal de hot cakes, el nuevo desayuno de la cuarentena

En un nuevo video que circula en Twitter y Tik Tok se puede ver el invento de un nuevo y delicioso platillo, el cual consiste en preparar hot cakes en miniatura, mas o menos del tamaño de una canica y hacer todos los que puedas.

Posteriormente los colocas en un tazón con mantequilla, miel o maple y procedes a ponerles leche, (aunque es válido hacerlo al revés) para después disfrutar de este innovador manjar como si fuera un rico cereal.

No hay que mencionar que este desayuno se hizo viral en redes sociales mucho más rápido que el coronavirus, donde miles de usuarios han preparado su cereal de hot cakes en sus casas.

¿Ceral de hot cakes?, ¿Qué sigue, papas fritas con lazos?

VIDEO VIRAL: Cereal de hot cakes, el nuevo desayuno de la cuarentena

El video ya acumula millones de reproducciones en twitter, pues a pesar de que viene originalmente de Tik Tok, el nombre del usuario está oculto, pero aún así lo conseguimos para ti, (así de buenos somos).

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: ¡Ternurita! Prepara mini hot cakes en Tik Tok para su hámster

Aunque es un invento realmente absurdo, a nadie se le había ocurrido y aunque es gracioso, no cabe duda que es extremadamente delicioso, por lo que si te llamó la atención no pierdas el tiempo e inténtalo, no te arrepentirás.