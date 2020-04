VIDEO VIRAL: Captan aterrador FANTASMA en empresa de seguridad

La cuarentena ha mantenido a las personas en sus casas, haciendo que no se escuche ni un alma en las calles, haciendo que algunas de las ciudades más grandes del mundo luzcan como un pueblo fantasma.

A pesar de esto, muchas personas no pueden darse el lujo de no ir a trabajar, y tienen que salir para poder llegar a sus empleos, donde no conviven con mucha gente y incluso se han reportado avistamientos de fantasmas, en hospitales y empresas de seguridad.

Ahora ha llegado un nuevo video viral donde un agente de seguridad documentó un espeluznante momento en su trabajo, donde grabó la insólita imagen de un fantasma que se apareció en los baños.

Fantasma aparece en empresa y se hace viral

VIDEO VIRAL: Captan aterrador FANTASMA en empresa de seguridad

Este video proviene de la cuenta de un usuario llamado Francisco Ojeda, quien se desempeña como guardia en una empresa de seguridad, donde desde hace varios días ha experimentado sucesos paranormales en las instalaciones.

Tras reportar la situación sin que nadie le creyera, decidió grabar los momentos de una de esas noches, por lo que con el miedo invadiendo su cuerpo decidió acercarse a la zona donde escuchó extraños ruidos.

Como se ve en el video viral empezó a escuchar ruidos en los baños, como si alguien hubiera abierto las regaderas, por lo que temblando se acercó a la zona, solo para llevarse el peor susto de su vida al ver una espeluznante silueta de un fantasma.

Fantasmas en la ciudad se han hecho virales

Buenas noches amigos de Facebook antes de ver el vídeo quiero aclarar unas cosas,El vídeo fue grabado en mi trabajo,... Publicado por Francisco Ojeda en Sábado, 4 de abril de 2020

En el video se puede ver el aterrador momento en el que el hombre se acerca al área de regaderas y con un grito aterrador muestra la silueta de un fantasma en la puerta del baño, asomando medio rostro.

Aun no sabemos si el video es real o se trata de una broma, pero tras las expresiones aterrorizadas del hombre y las múltiples apariciones no descartan que se trate en efecto de un fantasma 100% real.