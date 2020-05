VIDEO VIRAL: Captan a repartidor bailando y sorprende con sus increíbles pasos

Captan a repartidor bailando y sorprende con sus increíbles pasos

Un video viral de YouTube ha sorprendido a miles de internautas en las redes sociales, pues no han podido evitar llenar de elogios a un joven repartidor de comida, quien fue captado por un muchacho cuando éste se disponía a disfrutar de su hora libre para jugar en una máquina de baile.

El joven trabajador jamás se imaginó que sus movimientos causarían furor en redes sociales y que se volvería tendencia entre los internautas. Las imágenes cobraron tanta popularidad que rápidamente emigraron a otras plataformas digitales, convirtiéndose en el video viral del momento.

De acuerdo al autor del video viral, que superó las 179.000 reproducciones en YouTube, las imágenes fueron grabadas en el interior de un centro comercial de la ciudad de Malang, ubicada en la provincia de Java Oriental, en Indonesia. El joven repartidor dejó sorprendido a medio mundo con sus pasos.

El repartidor más popular de las redes sociales

“Ese es un talento increíble. Jamás pensé que sería cautivador ver bailar a un repartidor de comida y su talento debería ser apreciado", señaló el joven que fue testigo de este suceso, que se volvió viral en YouTube y otras redes sociales. Sin duda los repartidores también tienen derecho a divertirse.

Como podrás observar en las imágenes, el repartidor de comida se tomó un ‘break’ de su trabajo para ponerse a jugar Pump It Up, un popular videojuego donde el jugador debe pisar ciertos botones que están ubicados en el suelo, sin embargo, este joven mostró una habilidad increíble al momento de bailar.

Para sorpresa de miles de internautas, el repartidor de comida demostró que es todo un profesional en Pump It Up, ya que no solo bailó en un lado de la máquina, sino en ambos. Esto es bastante complicado y solo algunos jugadores pueden hacerlo. Sin duda un inusual pero divertido video viral.