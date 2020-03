VIDEO VIRAL: Captan a “bruja” paseando por las calles a bordo de su escoba

A través de Facebook un video viral ha logrado desatar la risa de internautas, pues un joven con bastante creatividad se disfrazó de bruja y paseó por las calles en su “escoba mágica” aunque más bien se trataba de una motocicleta adaptada y disfrazada.

El video viral de poco más de un minuto de duración dejó ver el ingenio de este joven, quien al parecer estaba dispuesto a hacer reir a las personas que se encontrara en su camino.

La “bruja” paseaba en su escoba

En video viral fue comprado por personas que se encontraban a bordo de un automóvil, quienes a medio camino se encontraron a esta “bruja”. Ante los inusuales acontecimientos no dudaron ni un segunda en grabar el video, el cual compartieron más tarde en Facebook.

VIDEO VIRAL: Captan a “bruja” paseando por las calles a bordo de su escoba

En el video viral se puede apreciar como el coìloto que viajaba dentro de un automóvil logra captar el gracioso momento, mientras no puede parar de reir con el ingenio del joven protagonista disfrazado de bruja.

Y es que todo parece indicar que el esta “bruja” le puso mucho empeño a su disfraz y pensó en todos los detalles, pues se le observa con un vestido negro, una peluca de color blanco, y hasta un sombrero, el cual se mantiene en su lugar a pesar del fuerte viento.

VIDEO VIRAL: Captan a “bruja” paseando por las calles a bordo de su escoba

Parecía que la "bruja" volaba

Por si no fuera poco el joven logró adaptar su motocicleta y convertirla en toda una “escoba voladora” pues logra disfrazar el vehículo y a simple vista todo parece indicar que la bruja se encuentra volando.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: “Bruja” captada dentro de escuela desata terror entre pobladores

No sabemos si este joven se dirigía a una fiesta de disfraces o solo buscaba hacer reír a la gente, lo cierto es que se ganó la simpatía de miles de usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en compartir las graciosas imágenes en Facebook y emitir uno que otra comentario, algunos bastante graciosos, mientras que otros felicitaron al joven no solo por el ingenio, sino también por el tiempo que le dedicó al disfraz.