VIDEO VIRAL: Borrachito sorprende con la épica "oración del borracho"

En diversas aplicaciones y redes sociales circula el video de un borrachito diciendo la oración del borracho y los internautas no han dudado ni un momento en compartir las rimas de este singular y simpatico hombre amante del alcohol.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, muchos opinaron que es una épica rima para recitar cuando están en la borrachera y es necesario aprendersela para hacer un brindis épico.

Oración del borracho

"Señor tu que eres ejemplo de bondad y nosotros somos tus muchachos, ya que nos hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad, Ave María, yo no quería, Padre nuestro, que bueno está esto, bendito licor, dulce tormento, que haces afuera, vamos para dentro.

Dice el dicho que el que bebe se emborracha, el que se emborracha se duerme, el que se duerme no peca y el que no peca se va al cielo, entonces bebamos para que al cielo vayamos. Agua de las verdes matas, tu me tumbas tu me matas y a veces me haces andar a gatas”.

Estiro el brazo, encojo el coro y a salud de todos me tomo todo. Dicen que si el agua destruye puentes y caminos que no hará con tus intestinos, por eso vale más morir borracho. Trago divino, trago adorado, cuida mi intestino, el grueso y el delgado".

Aquí te dejamos el video viral:

