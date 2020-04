VIDEO VIRAL: Benjamín Aidoo, el lider ghanés de los que bailan con el ataúd

En estos momentos de angustia para todos, una de las grandes estrellas de Internet es el video de los ghaneses que hacen un baile con ataúdes. “Déjame decirte algo: esto es una marca ahora. Empezó porque se había muerto un padre, entonces sugerí por qué no podíamos hacer una coreografía, para que dejaran de llorar. Y así fue. Me agradecieron y se transformó en una marca”.

El video viral de la entrevista con el ghanés Benjamín Aidoo

VIDEO VIRAL: Benjamín Aidoo, el líder ghanés de los que bailan con el ataúd

El líder ghanés del tan famoso video viral (o meme) donde salen bailando unos hombres cargando un ataúd es Benjamín Aidoo, nombre el cual aparece aparece fácilmente en Google por ser el líder de este grupo, "Dancing Pallbearers" (Bailando con Féretros), que transmite alegría pero que además ya se convirtió en el pasatiempo de mucha gente que se encuentra en cuarentena.

Se hizo un acercamiento por parte de un medio de comunicación y Benjamin parece un hombre alegre, que aparece rodeado de sus amigos, y a cada palabra una sonrisa y, dejó bien en claro su idolatría por el futbolista Messi. “Voy a estar feliz cuando me mande la camiseta a Ghana. Voy a estar feliz con eso, ja. Y si me la puede firmar...”, pide Benjamin desde su lugar en África. “Para mí, él me debe conocer...”

VIDEO VIRAL: Benjamín Aidoo, el líder ghanés de los que bailan con el ataúd

“La quiero para mí, para mis chicos. A mí encantaría ver en persona al mejor jugador del mundo o que pueda venir acá, a Ghana, alguna vez. Nos llenaría de felicidad y orgullo”.

Él dice que con este boom mundial su vida está cambiando, ya que recibe muchas entrevistas, ve videos de todas partes del mundo usando su meme, por que no solo en china han visto ese material sino que literal en todo el mundo donde la gente baila con el.

VIDEO VIRAL: Benjamín Aidoo, el líder ghanés de los que bailan con el ataúd

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Mujer rompe Récord Guinness bailando en videojuego por horas

Benjamín comenta que todo empezó por un acercamiento de la BBC hae un año, después lo buscó YouTube, ahora los medios en general y por último TikTok. El DJ de la música de fondo es Toni Igy, de Rostov, quien lanzó el tema en 2010). Dice estar muy contento por que a través de esa canción también el creador se hizo famoso.

"Nuestra idea es que en los funerales no haya llantos, que paren de llorar, que pueda haber baile" todo esto inicio en Ghana.