VIDEO VIRAL: Bebé pide ayuda a su perro para ‘asaltar’ el refrigerador de mamá

Bebé pide ayuda a su perro para ‘asaltar’ el refrigerador de mamá

A través de Facebook fue compartido un video viral que ha causado ternura entre los internautas. Se trata de la singular escena que protagonizaron un bebé y su perro luego de asaltar el refrigerador de mamá. Como era de esperarse las imágenes se volvieron populares.

En clip se puede observar como la bebé quería alcanzar a abrir el refrigerador y ver qué había de comida, pero al ser tan pequeña, el can se colocó como un banco para que se pare sobre él y puede llegar a la puerta. Juntos estaban por llevarse la comida, pero la madre los descubrió en pleno ‘atraco’.

La mujer no dudó en grabarlos y compartió las imágenes en Facebook, pero no imaginó que estas se harían virales, llegando a diferentes redes sociales, donde los usuarios no han dejado de compartir el video. La pequeña y su can se han convertido en todas unas estrellas de internet.

Una canal de contenido viral, a través de su página de Facebook, difundió el video original que ya ha acumulado más de 277.000 reproducciones, además de casi 2.000 compartido, convirtiéndolo en uno de los virales más vistos de las últimas semanas. Sin duda el dúo más popular del momento.

Bebé y perro descubiertos en pleno atraco

Miles de internautas quedaron conmovidos, pues el perro de la familia, tal como vemos en el video viral de Facebook, luce muy tranquilo mientras el bebé se posa sobre él. Si eres amante de los animales o de los videos tiernos de internet, entonces no puedes perderte esta conmovedora escena.

Algo que llamó mucho la atención de los usuarios fue la curiosa actitud del perro viral, pues espera pacientemente a que el bebé esté bien sujeto para abandonar la escena y dejarlo solo para que pueda coger lo que desee del refrigerador. Mientras tanto, la mamá de la bebé atina a reír sobre la acción de su mascota.