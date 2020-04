VIDEO VIRAL: Bebé pide ayuda a gritos porque su papá no la deja ir al parque

En Facebook ha empezado a circular un gracioso video viral que deja ver que los adultos no son los únicos cansados de la cuarentena, sino también los más pequeños de la casa, pues esta bebé pidió a gritos ayuda para salir de su casa porque su padre no la “deja ir al parque”.

Cómo sabemos debido a la cuarentena por el coronavirus (Covid-19) muchas personas han tenido que quedarse en casa sin poder salir y ya son varios los días los que las personas han permanecido encerrados en su casa, lo que ha desatado la desesperación no sólo de los adultos sino también de los pequeños, tal caso de ésta bebé que gritó pidiendo ayuda.

En el video viral publicado en Facebook se puede observar a una bebé, quién se asoma por la puerta, mientras grita desesperadamente para que alguien le ayude a salir, ya que asegura que su papá no la deja ir al parque.

“Ayuda, que alguien me ayude que mi papá no me deja salir, quiero ir al parque”