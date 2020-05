VIDEO VIRAL: Bebé hace travesuras y vacía bote de pintura dentro de la casa

Cuando tienes bebés en casa sin duda debes de tener extrema precaución y mantenerlos en vigilancia, de lo contrario podrían registrarse accidentes o una que otra travesura, tal como la que quedó registrada en este video viral compartido en Tik Tok.

Este video viral logró hacer reír a miles de internautas, pues en la grabación se puede observar a una bebé quién se encuentra completamente bañada de pintura, pero ella no es la única, pues todo a su alrededor se ve manchado, desde el piso de la casa hasta los muebles de madera que se encontraban cerca.

A la mamá de ésta bebé para nada le agradó este incidente y se notaba bastante molesta, mientras que la tía simplemente no podía evitar reírse ante la travesura de su sobrina.

En el video viral se puede observar pintura regada por todo el piso, mientras la niña se encuentra jugando, cuando es descubierta por su mamá y su tía, la bebé extiende sus brazos para que la abracen, sin embargo debido a que se encontraba manchada de pintura nadie la quería abrazar.

“No, no, no, ni te me acerques”