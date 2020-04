VIDEO VIRAL: Bárbara de Regil hace ejercicio en las mañaneras de AMLO

¿Si te preguntas quién carajo es Bárbara de Regil? pues te contamos que es una actriz de cine y televisión mexicana, la cual debutó en la telenovela Bajo el alma, aunque se dio a conocer más por su personaje de "Rosario Tijeras", pero realmente su fama a llegado a explotar en las redes sociales en estos últimos meses.

Apenas hizo una transmisión para Instagram, donde les decía a sus seguidores que sonrieran y que tuvieran actitud, que nadie era capaz de quitarles esa sonrisa, en base a este video viral, se generaron cientos más en TikTok utilizando este de muestra. Fue tanta su obsesión de ser fitness que decidió salir en las mañaneras con AMLO.

Si lo ven por el lado bueno, así miles de mexicanos mientras ven y escuchan a nuestro presidente también se avientan una rutina fitness con la Regil, este video viral nos lo encontramos en publicado en la plataforma de YouTube.

La popularidad de esta mexicana a alcanzado un sin numero de vistas y reproducciones en donde quiera que ella salga, pero no todo es color de rosa ya que hay personas que son bastante groseras y todo lo que hace ella lo toman a mal, cuando en verdad no debería ser así, solo deberíamos disfrUtar el momento y como dice ella ¡Sonrían! (no sean amargados).

Ya sea este u otros videos que salgan de ella los seguiremos compartiendo por que sin duda alguna nos genera unas sonrisas enormes, por que sinceramente en esta cuarentena ya no sabes ni que hacer en internet, es obvio que quieres salir de tu casa, pero disfruta los momentos con la familia y saben que... ¡sonríe!

En el material que vieron obviamente es una edición, por supuesto que jamás AMLO le permitiría a Bárbara de Regil salir ahí a lado de él poniendo una rutina fitness, que sinceramente sería una buena propuesta, este tipo de meme virtual solo se hizo para reír un rato y sin afán de ofender a nadie.