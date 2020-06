VIDEO VIRAL: Baila sensualmente en la sala y rompe el soporte de la TV

Una mujer que se encontraba en la sala de su casa creyó que nada podía salir mal con su sensual baile que protagonizó en un video viral, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. La joven de California, Estados Unidos, se volvió protagonista de este material que se compartió en la red social de Facebook ya que lo más grabe estaba por ocurrir cuando se sento en el soporte de la TV.

El video viral del baile sensual donde rompe la tv

VIDEO VIRAL: Baila sensualmente en la sala y rompe el soporte de la TV

La chica de este video clip tenía la intención de divertirse en esta cuarentena tan aburrida estando en su casa haciendo unos pasos de baile en la sala, mientras su cámara la cual quería que grabara todo, estaba ubicada estratégicamente al frente de ella, sin embargo jamás esperó hacer el ridículo y fue así que todo quedó en este filme.

Todo esta tan tranquilo y en normalidad, sinceramente no parecía que iba a pasar algo malo; pero como parte de sus movimientos, en un abrir y cerrar de ojos se sentó en el soporte de la TV flotante y este acabó en el suelo luego de que ella apoyara todo su peso encima de este mueble, tal y como lo vas a observar en el video viral que fue compartido en la plataforma de Facebook.

VIDEO VIRAL: Baila sensualmente en la sala y rompe el soporte de la TV

Esto que había hecho la joven, ocasionó que se cayera bruscamente, pero ella afortunadamente no sufrió ningún golpe. El único problema que tenía en ese momento era el mueble que acababa de tirar y no tenía idea de como colocarlo. Aunque creyó que solo levantandole se pegaría de nuevo, fueron en vano sus esfuerzos, y al ver que no podía, decidió dejar de grabar.

Te puede interesar: VIRAL: El ingenio de una joven para “robar” la cuenta de Netflix de su "EX"

El video viral de aquel momento después fue publicado en la red social de Facebook, volviéndose tendencia rápidamente. Miles de usuarios de distintas partes del mundo señalaron que la suerte no acompañó a la protagonista de esta historia, aunque salió ilesa después de este baile el cual quedó totalmente arrepentida.