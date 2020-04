VIDEO VIRAL: Asquerosa y extraña criatura es captada saliendo del mar

En redes sociales han pasado circular un video viral que muestra una extraña y asquerosa criatura marina que se arrastra desde una superficie rocosa al parecer hasta llegar al mar.

Esta extraña criatura sin duda ha sorprendido miles de internautas y personas que captaron el video viral, quienes no lograron identificar de que animal se trata. Esta criatura tiene características de un asteroide o estrella de mar, sin embargo solo tiene cuatro brazos o tentáculos, los que al parecer utiliza para desplazarse y moverse hasta su hábitat natural.

Esta insólita criatura tiene un color marrón oscuro casi morado, además su aspecto parece bastante gelatinoso, asimismo llama la atención que tiene un quinto brazo el cual al parecer no habría alcanzado a desarrollarse correctamente, lo que sin duda le da un aspecto bastante siniestro.

La extraña y asquerosa criatura marina

VIDEO VIRAL: Asquerosa y extraña criatura es captada saliendo del mar

Eso no ha sido lo único que extraño y aterrador, pues en la punta de sus tentáculos parece tener una especie de dientes o uñas, además al animal no se le observa ningún rasgo característico de un una cara, pues parece no tener ojos.

Hasta el momento se desconoce de qué animal podría tratarse, algunos internautas aseguran que se trata de una estrella de mar, sin embargo otras personas indicaron que por su color podría tratarse de un pulpo que no alcanzó a desarrollarse correctamente.

VIDEO VIRAL: Asquerosa y extraña criatura es captada saliendo del mar

Es así que el video viral de este extraño animal desató una ola de polémicas en redes sociales, a algunas personas les causó asco y terror, mientras que otras no dudaron en reirse de la situación.

El ver el video viral muchos usuarios bromearon al respecto y realizarán diversas comparaciones, tros más trataron de adivinar de qué animal se trataba, algunos sarcásticos indicaron, que se trataba de comida china, el coronavirus, o hasta un ser mutante y un extraterrestre.

Tu sais ce que c'est ? pic.twitter.com/Qz4uH4wBbG — Miss Déesse (@DeesseMiss) March 25, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Niño juega cerca del mar hasta que aparece aterradora criatura

Lo cierto es que este extraño animal logró causar asombro y un poco de asco a todas aquellas personas que vieron y compartieron el video viral.