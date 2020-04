VIDEO VIRAL: Así reaccionó al ver a su hijo bailar reguetón con su novia

El reguetón a llegado a todo mundo y en tiempos de cuarentena que no podemos salir a bailar, se nos van acumulando las ganas y más con el nuevo tema de Bad Bunny "Safaera", el cual se ha vuelto todo un éxito a nivel mundial. Miles de internautas, sobre todo los jóvenes, se graban cantándolo y bailándolo. La locura por la canción ha venido en un video viral, el cual consiste en registrar la reacción de una persona mayor al oír la canción.

El video viral donde la mamá reacciona de una manera inusual

Esta idea provino del usuario Ronald J. Mejía, quien documento el popular reguetón con su novia estando en su sala, buscando que su madre los encuentre bailando; pero la reacción de la mamá dejaría con la boca abierta a miles en la red social de Facebook.

Y es que en lugar de enojarse con su hijo y nuera, la madre del chico solo decidió ‘unirse a la fiesta’. El video viral nos deja ver que la mujer dejó la escoba que traía en sus manos para comenzar a "perrear" y así subirse a la barra, en donde lució sus mejores pasos. El hecho quedó grabado en estás imágenes que se volvió tendencia tras ser compartido en Facebook.

Esta inigualable y singular escena publicada en Instagram y Facebook acumula millones de reproducciones y miles de reacciones en Internet.

Hablando de esta canción tan famosa de Bad Bunny ¿saben lo qué significa ‘Safaera’?

YHLQMDLG y te preguntaras que significa eso y es que es la abreviación de “Yo hago lo que me da la gana” es el segundo álbum de estudio en solitario del cantante Bad Bunny. Se podría decir que el tema más popular es ‘Yo perro sola’ debido a la controversia que causó el videoclip, en donde el artista se viste de mujer; no obstante, ‘Safaera’ sigue siendo una de las favoritas de muchos y es por ello que no para de escucharse en todo el mundo.

Si es uno de tus temas preferidos, debes saber que el término nació en Puerto Rico y nace de de “zafar” o “estar zafado”. Esta palabra es similar a la expresión “rompedera”, palabra que hace referencia hacia una persona que actúa de manera atrevida o desinhibida.

Según la RAE, “zafar" significa soltar o desatar algo.

Debido a todo lo anterior, podríamos concluir que Bad Bunny utiliza la palabra safaera para referirse a que la mujer de la canción se “soltó”, en pocas palabras... que actúa sin pudor.