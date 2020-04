VIDEO VIRAL: Así lucen hoy los memes más conocidos de Internet

Así lucen hoy los memes más conocidos de Internet

Todo el mundo sabe lo que es un meme, a no ser que vivas en una cabaña remota sin acceso a internet, pero lo más seguro es que alguna vez has usado uno o visto alguno. No obstante todos se preguntan ¿Qué fue de las personas de dichos memes? Y, lo más importante, ¿Cómo lucen hoy en día?

Pues hoy es el día en que descubriremos qué ha pasado con los protagonistas de los memes mas populares de Internet, a través de un video viral o mejor dicho, de muchos, veremos el antes y después de estos personajes, seguramente varios de ellos te traerán buenos recuerdos.

Chloe, la niña confundida

Este meme surgió en 2013 a partir de un video que subió la madre de las menores. En éste, la mujer le cuenta a sus hijas, Chloe y Lily, que no irán a la escuela para ir a Disneylandia. Lily, la hermana mayor, empieza a llorar de la emoción. Por su parte, Chloe está confundida y por supuesto su expresión se volvió viral en redes sociales.

Tras siete años de este momento viral, las niñas se han hecho famosas con una cuenta de Instagram y un canal de YouTube. Ahora tienen 8 y 13 años, respectivamente. Sin duda uno de los primeros memes que pudimos disfrutar, y nos alegra que a las dos chicas les este llendo de maravilla en las redes.

Niña del incendio

En 2004, el fotógrafo Dave Roth subió en redes una foto de su hija frente a un incendio. Lo cierto es que éste era una demostración controlada por bomberos. Sin embargo, por la mirada de la niña, muchos usuarios interpretaron el momento como si la pequeña Zoe Rith, de entonces cuatro años, hubiese provocado el incendio.

Ahora Zoe tiene 20 años y al igual que nuestra protagonista pasada le va bastante bien en la vida, se dedicó a explorar el mundo y suele compartir sus viajes alrededor del planeta. A veces rinde homenaje al meme en el que se convirtió, incluso muchos de sus fans le recuerdan tal momento.

Niña o sea, qué ped…

Mía Talérico ya estaba acostumbrada a las cámaras y a la fama. Desde sus 11 meses actuaba en la serie de Disney “¡Buena suerte, Charlie!”, estrenada en 2010.Sin embargo, fue el gesto que hizo en un episodio, cuando tenía dos años, lo que la volvió una sensación en internet.

Ahora se dedica a la danza y cuenta con un millón de seguidores en Instagram, sin duda desde pequeña contaba con una belleza excepcional y hoy en día no se queda atrás. Al igual que los personajes pasados, ella se mantiene muy activa en sus redes sociales y constantemente recuerda su meme.

Novia psicótica

La última del día de hoy es Liana Morris, quien saltó a la fama por allá de junio de 2012, luego de haber participado en un concurso donde tenía que interpretar la canción “Boyfriend” de Justin Bieber, cambiándole la letra a la canción y haciéndose pasar como una verdadera novia celosa y psicópata.

Hoy en día Liana tiene 27 años, y la protagonista del meme cuenta con un canal muy popular de comedia en YouTube. “Definitivamente, esa popularidad me abrió muchas puertas”. Comenta la comediante, quien aseguró que ese meme le hizo valer de su popularidad.