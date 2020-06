VIDEO VIRAL: Artista se transforma en aterradora marioneta con make up extremo

VIDEO VIRAL: Artista se transforma en aterradora marioneta con makeup extremo

Las artistas de maquillaje tienen un gran don y talento ya que son capaces de transformar todo lo que esté en su mente en algo real y en algunas ocasiones puede llegar a ser aterrador ya que son expertas en transformar cosas y a veces es para causar miedo. Como el makeup que te vamos a presentar en este fabuloso video viral donde podrás observar el proceso que tuvo que hacer esta mujer.

El video viral del makeup más aterrador

Tal y como lo hizo esta joven artista que logra convertirse en una marioneta que te pondrá los pelos de punta y no querrás dormir con la luz apagada. La mujer quedó tan real que causó pánico entre los internautas además de aplausos por que es sumamente increíble su transformación.

Así como ella, en youtube, Instagram y Pinterest se puede encontrar contenido de estas grandes artistas que logran hacer realidad perturbadoras imágenes o ideas que tienen en su cabeza. Sin embargo aunque cause terror no deja de ser un arte que se debe de respetar ya que no cualquier persona puede lograr estas grandes hazañas.

En la actualidad, el maquillaje se convirtió en algo fundamental para las mujeres ya que siempre salen al mercado diferentes maneras de resaltar los rasgos del rostro y cuerpo, ahí es donde el Make Up tiene sumo protagonismo. Donde una serie de técnicas cambia de forma radical las tendencias de belleza existentes.

Muchas otras personas han usado el Make Up para resaltar su trabajo no solo en la belleza, sino de un lado más artistico como la que te vamos a mostrar a continuación.

¿Qué tal? disfrutaste de la transformación que hizo esta mujer con su cuerpo, tan solo necesito un par de pinturas y mucha imaginación para crear esta marioneta que sin duda alguna genera mucho miedo, pero a la vez una gran intervención para tomar unas fotos que quedarían fabuolosas.