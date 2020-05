VIDEO VIRAL: Amigas intentan ahuyentar gaviota de su casa y es muy chistoso

El video viral que les vamos a mostrar a continuación donde dos mujeres intentan infructuosamente ahuyentar a una gaviota que se metió al departamento que habitan. Las imágenes se hicieron viral en redes sociales, este filme se compartió en la plataforma de YouTube. las amigas son Natalie Wattenbach y Charlotte Morley viven en la ciudad costera de Brighton y Hove, en el Reino Unido.

El video viral de la gaviota dentro de la casa

VIDEO VIRAL: Amigas intentan ahuyentar gaviota de su casa y es muy chistoso

Su hermosa tranquilidad de la nada fue interrumpida por un ave que se metió a su piso. Recorrió sala, cocina, lavandería y hasta el jardín. El filme de la plataforma de YouTube permite ver cómo ambas se desesperan a tal punto de gritar, pero de igual forma ninguna se atreve a tocar al ave, ni tampoco a lanzarle un objeto para que esta se espante y se vaya.

Luego de algunos segundos, el ave salió al patio. Uno pensaría que desde ahí es más fácil que dejara la casa, pero no sucedió así y ahpi permaneció. Llama la atención a mitad del video viral que la paloma vomita en medio del mostrador de la cocina. Nadie la ayuda.

VIDEO VIRAL: Amigas intentan ahuyentar gaviota de su casa y es muy chistoso

El video ha sido tendencia en la plataforma de videos de YouTube con divertidos comentarios que toman como punto a Natalie y Charlotte. La grabación es una más de los videos que inciden en la compleja relación entre humanos y animales.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Cuervo ayuda a erizo a cruzar la autopista y enternece las redes

Este gracioso material nos muestra como es que solo los perros son las únicas mascotas o más bien los unicos animales que nos hacen caso, y queda claro que al no conocer popr completo a esta ave, nace un miedo de no acercarsele, aunque no creemos que esta gaviota les fuera hacer algo, pero al final de cuentas quien sabe de lo que era capaz el animal.