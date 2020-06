VIDEO VIRAL: Alumnos intentan copiar en examen virtual y profesor los descubre

Alumnos intentan copiar en examen virtual y profesor los descubre

A través Facebook fue compartido un video viral que ha causado miles de reacciones entre los internautas. Se trata de dos alumnos que fueron descubiertos por su profesor mientras hacían durante una prueba virtual. Como era de esperarse las imágenes rápidamente se volvieron tendencia.

Los estudiantes trataron de hacer trampa en pleno examen virtual, pero no se dieron cuenta que tenían la cámara encendida y su profesor los descubrió. La escena fue compartida originalmente en Facebook y miles quedaron sorprendidos con la reacción de los alumnos, pues no esperaban ser atrapados.

Alumnos intentan copiar en examen virtual y profesor los descubre

El hecho ocurrió en México y ha desatado más de una risa entre los internautas, pues los tramposos alumnos no cumplieron su objetivo de engañar a su profesor y, por el contrario, fueron sancionados delante de toda la clase, perdiendo el derecho a presentar tan importante examen.

Sin duda los nuevos métodos de estudio desde casa han hecho que más de un estudiante intente jugar bromas a sus docentes o creer que, por tener mayor conocimiento de la tecnología, pueden timarlos en sus clases virtuales, pero este profesor demostró que ningún alumno hará engaños en sus clases.

Alumnos intentan copiar en examen virtual y profesor los descubre

Tal como se muestra en el video de la clase virtual, el docente había dejado una prueba para los alumnos que, claramente, debían resolver individualmente. Grande fue su sorpresa cuando vio que dos de sus estudiantes estaban en la misma habitación y resolviendo el examen juntos.

Profesor descubre a sus alumnos haciendo trampa

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos, no sé si me están oyendo. Esto era individual, señores. Así que ya no me mande su examen, está cancelado”, decía el profesor, mientras sus estudiantes quedaron petrificados al verse descubiertos.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Profesor de Tik Tok trolea a su clase con escena de ‘Esperancita’

Ambos no podían emitir palabras por el miedo que, al parecer, los había invadido, pues la anulación de un examen representa una baja en el promedio. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y cuentan con más de 160.000 reproducciones, además de miles de comentarios que aplauden la acción del docente.