VIDEO VIRAL: Adorable reacción de perrita tras saber que ya no tiene cáncer.

Lamentablemente a los perritos también les da cáncer, y la historia de una perrita entre tantas que no logran librar esta batalla terminó por ser video viral en redes sociales.

Cuando la perrita Lily enfermó repentinamente, su veterinario le diagnosticó un tumor en el bazo, el cual podía ser extirpado para salvar su vida pero Lily tenía cáncer y por esa razón los veterinarios aseguraban a su dueña que la perrita no viviría más que unos pocos meses.

Sin embargo, la perrita Lily demostró ser más fuerte de lo que los veterinarios esperaban y contra todo pronóstico termino venciendo al temido cáncer, enfermedad que quita miles de vidas alrededor del mundo.

Enternecedora reacción de perrita en video viral tras librar el cáncer

Los veterinarios básicamente le decían a Dani, dueña del can, que la cirugía para la perrita era demasiado costosa y no valía la pena efectuarse. No obstante, Dani y su esposo siguieron adelante e hicieron la operación de todos modos pues no querían darse por vencidos, así que vaciaron su cuenta de ahorros para pagar la operación.

Afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito y los veterinarios extrajeron un tumor de 2.7 kg del bazo de la perrita Lily, pero el siguiente paso conforme el protocolo era averiguar si se trataba de cáncer, lo cual significaba que a Lily no le quedaba mucho tiempo de vida.

Es por eso que la dueña de la perrita le reveló los resultados de la prueba a Lily explicándole todo el proceso médico mientras la perrita era filmada y miraba a Dani con gran asombro y expectativa. “Lily, el doctor llamó… enviaron tus pruebas y necesito que te sientes para esto”, dijo la mujer.

Y aunque la perrita Lily no puede entender las palabras reales que articula su dueña, definitivamente pudo sentir en su tono la gravedad de la situación, por lo que la escena registrada en el video viral fue más emocionante cuando la dueña le reveló los resultados.

VIDEO AQUÍ:

“¡No tienes cáncer!” es lo que le dice Dani a Lily con gran exaltación, e inmediatamente luego de escuchar la respuesta, la perrita comienza a moverse emocionada ante la grata noticia que había recibido por parte de su dueña, hecho que terminó por convertirse en video viral.

Con información de gatitosyperritoschidos.com