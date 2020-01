VIDEO VIRAL: Adorable niño le da energía a corredores al estilo de Mario Bros

Con un letrero que dice tap here to power up- (Toca aquí para encender) se ha viralizado el video en donde un niño se encuentra en un maratón de los Estados Unidos, pues la inocencia de este pequeño creyó que con eso iban a poder continuar más renovados todos los participante, sin embargo, hubo un transeúnte que grabó el momento, lo subió a la nube y se viralizó con millones de reproducciones.

Todos los corredores que vieron al pequeño de aproximadamente 4 años, se hicieron participes de lo que indicaba, pues diseñó un estilo de energía como del videojuego Mario Bross, todos hicieron lo posible para acercarse donde estaba el infante para tocar el letrero y continuar con la carrera; seguramente el niño es fanático de los videojuegos y lo quiso proyectar a la vida cotidiana.

En la descripción del video se lee: “No hay nada mejor que la inocencia de un niño para dar ánimo a los corredores.” Ya que como sabemos la inocencia de los niños es única y siempre se inculca desde el trato de casa que tiene junto a sus padres.

En los comentarios de los usuarios de twitter se puedo leer que a todos les encantó: “Gracias por compartir magia, tan necesaria en cada día, creo que no es necesario explicar. Tarde pero de corazón reitero mi agradecimiento”, “que inspirador carajo! no estamos perdidos todavía! hay salvación!”, “¡Por más personas como ese niño!”, “Lo mejor que los corredores hasta se acercan”, “Factor sorpresa que anima”, “Su inocencia es una hermosura”.

— Webcams de México (@webcamsdemexico) January 30, 2020

El video hasta el momento supera más del millón de reproducciones, 993 veces compartidas y más de 4mil reacciones de varios usuarios que tomaran de ejemplo a este pequeño que busca la mejor manera de sacarle una sonrisa al mundo.

