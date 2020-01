VIDEO VIRAL: Actor tiene que golpear a Baby Yoda en rodaje pero… ¡Se le va la mano!

VIDEO VIRAL: Actor tiene que golpear a Baby Yoda en rodaje pero… ¡Se le fue la mano!

En redes sociales ha empezado a circular un video viral que muestra la escena de una serie de televisión donde un actor golpea a Baby Yoda, pero todo parece indicar que al actor se le fue un poco la mano y lo golpeó con tanta fuerza.

El video causó gracia, sobre todo luego que el actor diera su testimonio de lo ocurrido, pues sin duda la anécdota es bastante graciosa, ya que para ser sinceros el Baby Yoda no es nada barato.

Tuvo que golpear a Baby Yoda

El actor de “El Mandaloriano” Adam Pally indicó que mientras se filmaba la serie tuvo que golpear al muñeco de Baby Yoda, pero lo hizo demasiado fuerte, por lo que tuvieron que llamarle la atención y sugerirle que tuviera más cuidado.

El actor interpretó a un Clone Trooper, cuando sucedió este pequeño incidente, el cual de haber sido más grande hubiera costado toda una fortuna.

De acuerdo con el actor luego que él golpeara al muñeco del Baby Yoda, el guionista de la serie, quien también es el productor, de “El Mandalorian” Jon Favreau, se le acercó y de forma sutil le indicó cuál era el costoso precio del Baby Yoda.

El sutil e intimidador reclamo

"Solo quiero hacerte saber que esto es un héroe, Yoda, y cuesta cerca de 5 millones de dólares. Así que, aunque quiero que lo golpees, quiero que lo sepas"

Esas fueron las palabras del productor de acuerdo con el actor, quien sin duda después de conocer el precio del muñeco optó por tener más cuidado la próxima vez que tuviera que realizar una escena de este tipo.

Sin embargo la graciosa anécdota no termina ahí, pues tras la intimidante conversación con el productor, el actor estaba tan nervioso que falló en tres ocasiones la escena, pues no logró golpear al muñeco, y es que quien no estaría nervioso ante una situación así, sabiendo que el muñeco de Baby Yoda cuesta toda una fortuna.

En redes sociales el video se hizo viral y logró desatar la risa de internautas, quienes aseguraron que simplemente no se imaginan en una situación similar con tanta presión.

