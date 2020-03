VIDEO VIRAL: Acaba en un río 10 minutos después de pasar examen de manejo

VIDEO VIRAL: Acaba en un rió 10 minutos después de pasar examen de manejo

Cuando eres un adolescente y te gustan los autos, eres fanátivo de Rápido y Furioso, no paras de jugar Gran Turismo en el Play Station, crees que eres el mejor en el cuarto de milla y aparte te crees el hijo de Toreto, pero no te dejan ni si quiera manejar por lo mismo... una, eres menor para conducir, dos, no creen que eres capaz ni de sacar el auto de tu casa y aún así tienes esperanzas de que tus padres te regalen un auto, ¡no chavo!, no es tan fácil como parece. En la historia del día de hoy una persona después de su examen de manejo acabó en el fondo de un río, aquí te dejamos el video viral.

Pasa el examen de manejo, acaba en el fondo de un río

El conductor de un auto terminó en lo profundo de un río solo 10 minutos después de haber aprobado su examen de conducción. La escena, registrada en un video viral gracias a una cámara de seguridad, fue captada en una calle de Zunyi, ciudad ubicada en la provincia de Guizhou, al sur de China.

POdrán observar en el video viral compartido en la plataforma de YouTube, el auto ingresó por una estrecha vía y pocos metros después de hacer su entrada, de la nada cambió el rumbo y saltó al vacio, lo que ocasionó su enorme caída al agua y hasta el fondo del río. El conductor se identificado como el señor Zhang, afirmó que se encontraba leyendo mensajes de texto en su celular cuando vio a unos peatones delante suyo, se puso nervioso y sin querer giró el volante (lo que ocasiona el celular).

“Afortunadamente, el auto flotó por un tiempo. No podía abrir la puerta del lado del conductor, así que tuve que salir por la puerta del otro lado. De lo contrario, es posible que nunca hubiera salido”, mencinó el hombre, quien terminó con un hombre dislocado.

El video viral que esta en la red social de YouTube muestra que algunos testigos que se encontraban cerca ayudaron al conductor a salir del agua. Posteriormente, su coche fue retirado del río con una enorme grúa. Hata el momento la publicación cuenta con más de 124 mil reproducciones y cientos de comentarios.