VIDEO VIRAL: Abuelito supera el cáncer 4 veces y ahora el coronavirus

El video viral de un abuelito de 96 años que baila celebrando de alegría el haber superado el coronavirus es tendencia en la red social Facebook. Lo compartió una periodista de la cadena ABC 13 encargada de hacerles una notable crónica televisiva.

VIDEO VIRAL: Abuelito supera el cáncer 4 veces y ahora el coronavirus

El video viral donde baila un abuelito

En las imágenes se cuenta que tanto Ralph Albercia como su esposa, Adelene, de 88 años, contrajeron el covid-19 a mediados de marzo. “Todo sucedió muy rápido, me dejó inconsciente y luego no recuerdo demasiado cuando me desmayé”, señaló el abuelito.

VIDEO VIRAL: Abuelito supera el cáncer 4 veces y ahora el coronavirus

Pero ahí no termina la historia, o más bien, antes hubo más historia. Y es que Ralph es un verdadero héroe de la salud. Venció cuatro veces el cáncer. Quizás eso lo preparó más para las consecuencias del virus del momento.

“(Bailar) es una cosa que me mantiene en movimiento, jugando y bailando, disfrutando de la vida”, explicó el protagonista de esta historia durante la crónica con ABC 13.

VIDEO VIRAL: Abuelito supera el cáncer 4 veces y ahora el coronavirus

Tanto Ralph como su esposa Adelene conversaron con la periodista de la cadena televisiva vía streaming. Este hecho no impidió que ambos muestren fotografías de su matrimonio y de su numerosa familia.

Residentes en Houston, Ralph y Adelene se encuentran en un país que ha sido duramente castigado por el coronavirus. Más de 70 mil muertos en lo que va de la crisis.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Niña con cáncer puede ver a su papá luego de superar el COVID

Además son más de un millón los contagiados de coronavirus en diversos estados. La recuperación de estos ‘abuelitos superhéroes’ no ha terminado, pues ambos siguen en cuarentena, pero todo hace pensar que tras la cuarentena podrán seguir con una vida relativamente normal.