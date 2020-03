VIDEO VIRAL: Abuelito piensa que aplausos son para él y regala tierno concierto

En un video viral se puede ver a un abuelito con alzheimer tocando una armónica luego de pensar que los aplausos provenientes de los balcones son para él.

Un tierno abuelito es el protagonista en una conmovedora escena de un video viral, pues piensa que sus vecinos son el amado público que diario le rinde aplausos por su increíble concierto con la armónica, en dicho video se puede ver al anciano tocando para su apreciable público de los balcones.

Hermann Schreiber es octogenario como su esposa, Teresa Domínguez. Los dos sufren alzheimer. Ella, gallega, dominaba el alemán, pero ya no. Ni siquiera habla. Él, oriundo del país germano, no recuerda el español que tanto controlaba. Pero de lo que no se olvida es de tocar su inseparable armónica.

Aprendió la técnica a los cinco años, en ello se entretenía mientras su madre preparaba mantequilla y ahora, cada día, cuando la gente aplaude a los sanitarios desde sus balcones, él acude presto a su ventana, en la ciudad de Vigo. Cree que esos vecinos de las casas de al lado son su público.

Abuelito piensa que aplausos son para él y regala tierno concierto.

Por eso no duda en ofrecerles un auténtico recital con ese instrumento de viento que siempre lo ha acompañado. A esa sensación, la de sentir que está ante el respetable, no ha llegado él por una ocurrencia cualquiera. Se lo ha hecho creer así la persona que lo asiste, Tamara Sayar.

El abuelito consiente a su público

“No sé si he creado un monstruo, porque ahora Hermann ensaya todo el día”, cuenta emocionada a Efe, y no duda en confesar el enorme cariño que siente hacia el intérprete al que el estado de alarma no frena. “Simpático, muy sensible, de emoción fácil”. Así lo define su amable cuidadora.

#CONMOVEDOR. El octogenario hombre que sufre de Alzheimer y cree que todas las tardes sus vecinos aplauden sus tocadas de armónica desde el balcón.En realidad, la gente aplaude a los médicos que combaten el #coronavirus,pero Hermann Schreiber siente que las ovaciones son para él. pic.twitter.com/4i0HWhNREL — @noticias_sincontrol (@noticiassincon1) March 22, 2020

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Abuelito perrea con su nieta en cuarentena por coronavirus

“Pedazo concierto, eh, Hermann”, “¿Ves? Te has puesto nervioso. Mucho público. Yo entiendo”, le dice está sanitaria en cada vídeo que graba de sus conciertos. Él sonríe, sigue soplando y al final bate sus propias palmas sobre la armónica, sumándose a la ovación de su increíble público.