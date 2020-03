VIDEO VIRAL: Abuelita cumple 94 años y pide macabro deseo en Tik Tok

Una abuelita se volvió tendencia luego de que circulara un video viral en el que se le escucha pedir un macabro deseo.

Paige Kidder es una abuelita que se volvió viral por su macabro deseo de cumpleaños mientras su familia celebraba sus 94 años de vida. El momento fue grabado por una de sus nietas, la cual compartió en la plataforma de Tik Tok, donde ya acumula más de 13 millones de reproducciones.

Luego de que su familia cantará la clásica canción de “Feliz cumpleaños”, la abuelita de 94 años dijo: "Bien, muchas gracias a todos. Espero que sea el último". La reacción de las personas presentes causo risa e incomodidad ante tal agrio comentario. Su nieta Pauline, de 23 años, quien grabó el momento, habló con el medio de LADbible.

Abuelita cumple 94 años y pide macabro deseo en Tik Tok

A través de ese medio comentó: "No me sorprendió tanto porque me lo ha dicho en broma durante algunos años. Al menos, eso es lo que me gusta creer, que es una broma", afirmó Pauline. Y añadió: "Mis amigos se rieron torpemente y sus hijos, mi papá y mi tío, acostumbrados a escucharlo, simplemente cortaron el pastel".

A pesar de lo que parece, la abuela Paige es una mujer independiente y feliz que disfruta de la vida con su ácido humor. “Tiene una buena memoria. Suele contarnos historias de cuando era una niña. Es muy independiente, hasta maneja por sus propios medios", afirmó Pauline.

La abuelita es famosa en Tik Tok

Además, su nieta Pauline, comentó que su abuela desconoce que es tendencia en las redes, debido a que no tiene celular ni internet en su casa. Por otro lado, comentó sobre las reacciones de las personas que son ajenas a su familia. “¡Estoy feliz de que muchas de las reacciones hayan sido tan positivas! Creo que se lo merece”.

Sin duda el macabro deseo que pidió la famosa abuelita nos hace ver el gran sentido de humor que aún conserva. De todo corazón deseamos que cumpla sus 95 años y que nos vuelva a sorprender con alguna otra travesura. De igual forma la abuelita tiene ya una gran cantidad de admiradores en las redes sociales.