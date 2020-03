VIDEO VIRAL: Abuela sobreviviente del Holocausto envía conmovedor mensaje

Un video viral nos dejó ver a una tierna abuelita dando consejos para sobrellevar esta cuarentena y cuenta lo que tuvo que pasar en el Holocausto.

A través de un video viral una abuela de 96 años, sobreviviente del Holocausto, nos dio una importante lección sobre la importancia de cuidarnos en tiempos de crisis como los de la pandemia por el coronavirus, dicho clip se volvió rápidamente tendencia en las redes sociales.

Luego de que en Argentina se tomaran medidas preventivas como la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, una abuelita conquistó las redes sociales al dar su opinión al respecto, esto a través de la plataforma de Instagram donde se le vio contando una conmovedora historia.

Elsa Soslowka pasó tres años de su vida encerrada en un pozo para evitar ser asesinada y dos años en un guetto cuando sucedió el Holocausto. Tras esta experiencia llamó la atención a quienes no pueden evitar salir a la calle por la declaración de cuarentena (con duración de dos semanas) en el país del cono sur.

A través de una cuenta de Instagram, la nieta de Soslowka, Connie Ansaldi, compartió este hecho y mencionó la importancia de tomarse con seriedad lo que está sucediendo en el mundo. “Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: “Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra”.

“Todo para que no me mataran y también estuve 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?” comentó la abuelita. “Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella, pero por nosotros sí. Cuidemos a la #Abuli” se leía en la publicación.

“No solo la Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. #YoMeQuedoEnCasa QUÉDATE VOS TAMBIÉN”, mencionó al final de la publicación que se volvió tendencia en cuestión de horas.

Día más tarde, la misma Connie compartió otro video de esta abuelita agradeciendo a todas las personas que “se están cuidando para sobrevivir”. “Tengo la esperanza de que pronto todo va a terminar en buena forma y que no habrá más muertos en esta vida. Le agradezco a la gente que tomó mis palabras porque son palabras de corazón”.