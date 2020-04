VIDEO VIRAL: Abuela explica a su nieta que ella también tendrá pelos allá

Tan solo 40 diás vamos a pasar con nuestras familias y sinceramente ya que estamos en esta situación por el coronavirus deberíamos aprovechar ya que no siempre estamos demasiado tiempo con los papás, hijos o abuelos; ahora es cuando debemos tener esos momentos más agradables, desde ver una película, ayudar en el aseo o en la cocina.

Abuela y nieta se hacen un video viral en Facebook

En el video viral del día de hoy nos lo encontramos en la red social de Facebook, en este material les vamos a mostrar como una niña de aproximadamente 11 años esta en la cocina con su abuela o nana que es como ella le llama, se alcanza a ver que la señora esta partiendo los jotomates y la nieta le comienza a reclamar...

"La otra ves que hiciste ese sándwich se me metió un pelo" a lo que la abuelita dice a la cámara que solo la critíca por sus "pelos" y que si, si tiene razón... la nieta se quedó sorprendida por que eso le había salido en su comida, solo la señora comienza a reír y le dice en forma de burla que no se preocupe que son sus pelos y no de alguien extraño.

"Son pelos de aquí (cabeza) y no son pelos de allá (ingle)", al mismo tiempo la niña comienza a reír junto con la abuela, ya la señora le explica que ella en algún momento dendrá y que hay personas que hasta colocan la comida en esa zona intima, para lo que la niña se sorprende y hace una cara de que no se cree lo que está escuchando.

Ya por último en el video viral,la abuela le dice que se calle que no le dira más que aún no está en la edad para saberlo todo y cuando se retira de la cámara la nieta solo se asoma a la pantalla y hace una cara de ¿what?, no podía creer lo que su abuela le acaba de decir.

La imágenes y conversación son muy chistosas, ya que ahora los más pequeños de la casa saben más de lo que creemos, el internet les a abierto las puertas a un sin fin de lugares donde pueden explorar muchas cosas.