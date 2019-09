VIDEO: Todos tenemos a la amiga que hace TWERK para todo

En las fiestas mexicanas podemos ver amigas que son amantes de bailar salsa, amantes de bailar reggaeton y también las que disfrutan de hacer TWERK no importa el genero que esté tocando el DJ.

Esto lo explicó Lilian Griego, una famosa influencer quien compartió en sus redes sociales un video títulado:

“La amiga que hace twerk a todo"...

Y es que seguro al ver este video recordarás a una amiga tuya que lleva a cabo este intenso baile no importa la ocasión, no importa el outfit, no importa la música, siempre es buen momento para hacer "Twerk".

En el video que compartió en sus redes sociales se encuentran diferentes tipos de comentarios, los que les dicen piropos a la chica del video y los que etiquetan a sus amigos porque se han acordado de alguien en particular.

"A las dos les digo que sí a todo"

"Están muy preciosa las dos mamasitas"

"Tengo una amiga como la chica de rosa"

El video causó gracia porque se escuchan diferentes tipos de música, desde reggaeton, salsa y hasta música pop romantica pero la mujer sigue haciendo sus pasos de Twerk lo cual es bastante divertido.

Aquí te dejamos el video:

¿Qué es el TWERK?

Twerking otwerk es la palabra del inglés que describe el acto de bailar provocativamente, con movimientos pélvicos sensuales, muy semejante al perreo del reguetón pero con un toque más intenso.

Este baile consiste en poner tus manos en las caderas, tener las rodillas flexionadas, y realizar movimientos de cadera hacia dentro y hacia fuera de manera continua y repetitiva rápidamente y al ritmo de la música.

