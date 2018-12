VIDEO: Surfista choca con un tiburón y cae al agua

En la Republica Dominicana, un joven tuvo un accidente en el que estuvo involucrado un tiburón por fortuna el joven logró salir con vida.

Alex Soto practicaba kitesurf cuando tropezó con un tiburón y cayó de su tabla, el joven logró captar el momento gracias a una cámara de acción que llevaba en ese momento.

De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió cuando Alex practicaba para los Juegos Panamericanos del 2019. De acuerdo con el deportista, él se encontraba practicando frente a la ciudad de Cabarete, sin embargo no vio al tiburón hasta que ya estaba demasiado cerca de él y debido a la gran velocidad en que iba, no pudo hacer nada para esquivarlo, por lo que terminó chocando con el animal y cayó al agua, algunos metros más adelante, logrando sostener su ‘kite’

El joven aseguró que ver tiburones en la zona es bastante inusual, además que no le creyeron cuando contó lo sucedido.

"Nunca vi un tiburón en Cabarete en 14 años, cuando vi a este me sorprendí. Regresé a la escuela donde trabajo y se lo conté a los chicos, pero no me creyeron. Sin embargo, tenía mi GoPro y les mostré el video"