VIDEO: Regañan a perrito por vago y se hace viral en redes sociales

El video de un singular y simpático perrito le está dando la vuelta a las redes sociales pues se puede observar y escuchar como le regañan por andar de vago por las calles, lo que más impactó en los internautas fue que la mascota hace facciones como de niño regañado, como si realmente estuviera entendiendo lo que su dueño le dice.

Regañan a perrito por vago y se hace VIRAL en redes sociales...

El dueño del perrito supo como controlar la situación para darle una lección a su perrito quien presuntamente se va de casa y regresa cuando quiere como un perrito muy "vago".

La grabación se volvió VIRAL en las redes sociales como Facebook y Twitter ya que se observa a un hombre regañando a su mascota por andar en la calle. La reacción del canino es única ya que ha logrado cautivar a millones de usuarios.

VIDEO: Regañan a perrito por vago y se hace viral en redes sociales

El rostro del cachorro ha cautivado a todos, pues parece entender los regaños que le está diciendo su dueño.

"Te estoy hablando, voltéame a ver. No más vienes a comer y te largas agusto, aquí estás para cuidar y si no quieres, vámonos de volada. Tú sabes lo que te estoy diciendo”.

VIDEO:

Al final los protagonistas del video hacen une tregua, se dan la mano y la patita para darle fin a la situación con el compromiso de que no lo vuelva hacer.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

"Chóquela pues"

“Si se me sigue portando mal, se me va a ir. Agarra sus garritas y se me larga, ¿de acuerdo? ¡Voltéeme a ver! ¡Véame, véame! ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Chóquela pues, la mano. Chóquela. Esoooo”

Tal vez te interese:

Tierno perrito intenta cacarear como gallo (VIDEO VIRAL)