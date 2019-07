VIDEO: Perrito "Mazapan" recibe guayabera después de épico baile en la Guelaguetza

Un perrito que presuntamente vive en las calles de Oaxaca se volvió famoso al bailar épica y felizmente en las fiestas del estado de Oaxaca junto a oriundos del lugar. El video donde Mazapan muestras sus dotes de baile se volvió viral en tan solo un par de horas pues el perrito enamoró a los mexicanos con su amor a las fiestas y tradiciones del pueblo.

Ahora, las autoridades del Estado le regalaron una elegante camisa, -mejor conocida como guayabera- hecha por artesanos de Mitla, con la que podrá bailar y lucir sus mejores pasos en la fiesta de la Guelaguetza, en donde será un invitado de honor.

Estos son algunos de los comentarios de la gente en redes sociales, quienes afirman que Mazapan seguro la pasará increíble en los próximos bailes, además que lucirá guapísimo.

Los comentarios:

Marisela Silva. Disfruta las fiestas de nuestra Guelaguetza, Mazapán se amable con nuestro turismo Nacional y Extranjero, y tomate muchas fotos galán, Mazapán el Perrito Oaxaqueño.

Ab Barragan. Orgullo oaxaqueño mi querido mazapán!! Estoy seguro que más de uno se lo quiere robar.

Aristeo GanduSil. Tendré que hacer my next trip to. Oaxaca. Para la Selfie. Con Mazapán.

Dulce Lan. Jejejeje bien guapo en las fotos el peludito, que encuentre el y todos los perritos abandonados un hogar.

Los internautas estaban tan emocionados con la noticia que incluso comenzaron a compartir fotos con sus mascotas y eso no es todo, también Mazapan fue parte de varios memes en donde simpáticamente se hace énfasis en su amor por la fiesta y sobre como luce ahora con guayabera después de ser un peludito de la calle.

Tal vez te interese: Lluvia de billetes (VIDEO VIRAL)

¿Ya conocías a Mazapan?. El perrito mas famoso de Oaxaca y de la Guelaguetza.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos