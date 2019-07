VIDEO: Niño no quiso bañarse y se volvió VIRAL

El video ha generado fuertes críticas pero también muchas risas, pues su decisión es bastante peculiar, lleva más de 8 millones de reproducciones y ha conmocionado a los internautas, luego de presentar al pequeño, cantando una divertida canción que lo volvió viral a través de Facebook.

En la canción interpretada originalmente por Tatiana, el pequeño dice “no me quiero bañar”; lo que dejó boquiabiertos a gran parte de la audiencia, pues no se le calculan más de 5 años y su talento fue reflejado mientras se hacía un video con la cámara frontal.

El video viral generó casi 33 mil reacciones, más de 21 comentarios y se ha compartido en 332 mil 780 ocasiones; además los usuarios quedaron enamorados de su melódica voz, ya que hizo notar que lo que cantaba era realmente cierto.

“No me quiero bañar, no me quiero bañar; así cochino me voy a quedar… No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón; así cochino me siento mejor”.