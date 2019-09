VIDEO: Niña le dice a su papá que no se vaya con una piru%@

Los niños de entre 2 y 5 años suelen ser muy inocentes y carismaticos ya que repiten todo lo que escuchan de sus seres cercanos, sin embargo a veces aprenden cosas que pueden escucharse graciosas para un niño de su edad, aunque no sea del todo bueno.

¿Recuerdan a la niña que en su primer día de clases dice que "echan desmadre"? bueno pues esto fue algo similar, una niña de aproximadamente cuatro años le pide a su papá desesperadamente que no se vaya a ir con ninguna piruja porfavor.

Los hechos:

Una niña está tomando un juguito mientras su mamá le dice:

"¿Con quién no quieres que se vaya tu papá?"

Y ella responde:

"Con una piruja NO"

Posteriormente la niña comienza a gritarle a su papá:

"Papá, no te vayas con una piruja"

"Mande mi amor, no no me voy a ir con ninguna piruja"

Después el hombre le dice que solo está en la cocina preparando de comer y la niña se queda tranquila y vuelve a tomar su juguito.

Los hechos se volvieron virales a la brevedad por la inocencia de la niña al mencionar palabrotas aunque seguramente no comprende lo que esto significa.

El video se propagó por las redes sociales de inmediato, en Facebook y Twitter se comenzó a compartir hasta que llegó a muchos lugares de la república mexicana. ¿Ya lo habías visto?

Checa el video aquí:

