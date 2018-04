VIDEO: Mujer se quita la nariz en transmisión en vivo, ¡la imagen es espeluznante!

Una mujer británica de 48 años de adad generó un una rara enfermedad, luego de ser golpeada por su perro.

“Durante tres años mi nariz estuvo desapareciendo y ya el año pasado no tenía nada de hueso”, detalló.

Ante la lamentable situación, la mujer tiene que usar de por vida un aparato artificial que le ayuda a respirar, ya que su nariz se pudrió en su totalidad.

Jayne Hardman, de 48 años, desarrolló una rara enfermedad por la que perdió su nariz y después de tres año puede tener un vida normal gracias a su implante, según un artículo publicado en el diario británico Daily Mirror.

Todo comenzó en 2014 cuando el perro de la familia, Cece, un mastín napolitano la golpeó en la cara, lo que hizo que su nariz se hinchara.

Cuando Jayne fue al doctor fue diagnosticada con granulomatosis, una rara enfermedad que inflama los tejidos sanguíneos y puede llegar a dañar el sistema de los órganos. Ese año sus dos fosas nasales colapsaron y su nariz tuvo que ser amputada por completo.

Jayne se quedó con un agujero en la nariz, por lo que los doctores le insertaron unos imanes para que pudiera usar su prótesis.

“Durante tres años mi nariz estuvo desapareciendo y ya el año pasado no tenía nada de hueso”, dijo Jayne en el show de televisión inglés “This Morning”, donde se quitó su prótesis en vivo y en directo.

“Probé cuatro narices antes de quedarme con esta, no podría estar más feliz con ella, esta muy bien y la gente no puede decir que no es real porque no parece”, añadió Jayne.