VIDEO: Mujer lanza un gato contra un alce salvaje para ahuyentarlo

Un alce salió de su habitad; caminó y se salió del bosque hasta llegar una zona residencial, el animal entró hasta una vecindad de la ciudad rusa de Neftekamsk, en la república de Baskortostán, donde asustó a algunos vecinos, sin embargo momentos después fue el animal quien terminó con un gran susto.

Una residente local al no saber qué hacer actuó de manera rápida, ahuyentó al alce salvaje de una forma un poco peculiar, le lanzó un gato encima.

Las imágenes fueron grabadas por un testigo, quien más tarde compartió el video en internet, en la grabación se puede observar a una habitante lanzando al gato encima del alce, que se asusta y sale corriendo del lugar.

Sin embargo la historia con este animal no termina ahí, pues más tarde el alce fue visto en otro barrio, donde varios vecinos consiguieron dormirlo y según informaron lo trasladaron al bosque, sin hacerle ningún daño, por lo que el animal se encuentra bien, aunque recuperándose del susto, no solo de los humanos que lo capturaron, sino también del gato que le lanzaron y al parecer no era muy amigable.