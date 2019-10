VIDEO: Hombre baila como Joker en Cuernavaca, Morelos y se vuelve VIRAL

Hombre baila como Joker en Cuernavaca, Morelos y se vuelve VIRAL

La película Joker fue todo un éxito en México, los fans de DC enloquecieron con la actuación de Joaquin Phoenix la cual ha motivado a muchas personas a bailar como él en la famosa escena de las escaleras ubicadas en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

Phoenix fue tan ovacionado por los internautas en las redes sociales que incluso exigen que se le de el premio Óscar también conocido como premio de la Academia por su magnifica y excepcional actuación.

Baile de Joker en el Bronx

Joker ha estado en boca de todos debido a su controversial contexto pero los internautas afirman que ha sido un trabajo grandioso de Todd Phillips en cuestión de dirección, fotografía y guión.

¡Baila como Joker!

La película ha motivado a algunas personas a disfrazarse como Joker y a bailar sus singulares pasos tal y como lo hizo un hombre oriundo de Cuernavaca, Morelos, quien fue grabado por su hijo en las escaleras del auditorio Teopanzolco.

En el video que dura un minuto se escucha el tema de fondo Rock And Roll de Gary Glitter y al hombre sonriendo y riendo como el mismisimo Arthur Fleck, posteriormente comienza a bailar mientras baja las escaleras al ritmo de la canción.

Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos

¡Video viral!

Su hijo compartió el video de una manera muy tierna y que a todo el mundo conmovió, esto fue lo que dijo el usuario "David Solo Jimenez":

"Aunque me dijiste que no lo subiera... Está muy bueno Pá! David Jimenez. Te aseguro muchos likes, llevarte a la fama y hacerte viral jaja (Me encanta verte reir)".

De inmediato los likes y comentarios se hicieron presentes, pero sin más preámbulos aquí te dejamos el video.

VIDEO:

