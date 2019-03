VIDEO: Gobernador sale con “orejas y bigotes de gato” en transmisión de Facebook

Debido a un error la encargada de las redes sociales del ayuntamiento de Acapulco, Iris Gómez de la Cruz, fue despedida, esto después de que se trasmitiera en vivo a través de Facebook al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, con orejas y bigotes de gato, esto debido a un filtro de la aplicación.

La encargada de redes sociales más tarde subió en su Facebook un video donde describió lo sucedido como un error y culpó a una persona que trabajaba con ella, también indicó:

"En ningún momento la transmisión en vivo fue generada con propósito de dañar la imagen de un gobernante o de ninguna persona en particular. Como coordinadora del equipo me hago responsable de las acciones que mi equipo realice”

Después de hacerse responsable de lo sucedido la joven explicó que le pidió una disculpa al gobernador por lo que había sucedido.

Según se informó, después el gobernador solicitó a la alcaldesa de Acapulco, que considere regresarle su trabajo a la ex coordinadora. El alcalde expresó:

“Yo no soy tan sensible como para enojarme porque haya pasado eso, porque hoy, con el trabajo que hacen en las redes sociales y los memes, pos no debemos espantarnos”