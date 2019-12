VIDEO: El Challenge del brazo en la pared que sin duda tienes que intentar: Tik Tok

Un extraño challenge le está dando la vuelta a TikTok ya que en este se observar el paso a paso de cómo hacer que tu brazo se mueva sin tu consentimiento ¿extraño no?. En los videos de este challenge te muestran que para lograr el efecto debes seguir ciertos pasos.

Primero que nada ponerte de pie junto a una pared, posteriormente recargarte de lado en ella y empujarla con fuerza por aproximados diez o quince segundos, después cuando te despegues de la pared notarás un extraño y perturbador movimiento en tu brazo.

¿Te atreves a intentarlo?

Miles de jóvenes actualmente están realizando el challenge para ver lo que se siente e incluso en los videos de esto comparten sus opiniones de cómo fue su experiencia, algunos se asustaron pero otros se pusieron a investigar la verdadera razon del suceso y se dieron cuenta que todo se trata de una reacción normal.

Algunos solo afirman que es real y que tu brazo se mueve solo pero si quieres comprobarlo deberías ponerte de pie y seguir los pasos del challenge. ¿O te da miedo?. Comenta aquí abajo si realizaste el challenge y qué ocurrió.

VIDEO Challenge:

Comentarios de la gente:

“Wow mi brazo voló”

“Lo acabo de hacer y hasta miedo me dio que si funciona, como estoy sola en mi cuarto y son las 3:00 AM. la verdad me dio miedo”

“Eso pasa por que el brazo al estar apretado tanto tiempo el cerebro se acostumbra y hace que levantemos el brazo”

“Si sirve, qué clase de brujería es esta”

