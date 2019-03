VIDEO: Crucero abandona a una pareja en las Bahamas por llegar tarde al embarque

¡Por impuntuales! Una pareja de turistas fue abandonada por su crucero, esto por llegar tarde al muelle de Nassau, la capital de las Bahamas, desde donde se suponía debían embarcar para regresar a Miami, tras hacer un viaje de siete días por el Caribe.

Según se indicó el Symphony of the Seas, navío operado por la compañía Royal Caribbean, al ver que la pareja no había llegado esperó 20 minutos, sin embargo los turistas fueron tan impuntuales que de nada sirvió la espera por parte del navío.

Lo gracioso de la situación es que cuando la embarcación estaba zarpando para continuar con su destino los turistas llegaron, aunque demasiado tarde, pues las puertas ya se habían cerrados y tras soltar amarras, activar sus motores, los turistas empezaron a gritar para que los dejaran entrar, sin embargo sus esfuerzos fueron en vano, la nave zarpó y la pareja quedó varada en la isla.

El video fue compartido en YouTube, y en él se puede observar como la embarcación cierra las puertas justo en el momento en que la pareja llega, así mismo se puede observar el intento fallido de los turistas para que les abran la puerta.