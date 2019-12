VIDEO: Chilangos beben café capuchino en bolillo y se vuelve viral en la CDMX

VIDEO: Chilangos beben café capuchino en bolillo y se vuelve viral

En redes sociales hay cientos de memes relacionados a la gente que vive en la Ciudad de México y los bolillos ya que muchas personas de otros estados de la República mexicana se burlan de esa costumbre de meter toda la comida dentro de una telera, en esta ocasión se filtró un video grabado en la CDMX en donde sirven café capuchino en una mitad de pan.

Primero fueron las tortas de tamal, después las tortas de chilaquiles y ahora llega ¿la torta de capuchino? No cabe duda que en la Ciudad de México son muy creativos y sustentables pues este café mínimo no contaminará al medio ambiente ya que no utilizarán vasos de plástico o papel, pero indudablemente te tienes que tomar ese café rápidamente pues sino el pan se pondrá frágil y será un desastre.

VIDEO: Chilangos beben capuchino en bolillo y se vuelve viral

¿Comprarías un capuchino en bolillo?

Hay muchas personas que tienen la habilidad de tomar su café híper caliente pero hay algunas otras que dejan que se enfríe antes de tomarlo ya que podrían quemarse la lengua, sin embargo en este tipo de vaso tendrás que hacerlo si o si rápidamente.

Si eres de los que se queman con el café caliente te recomendamos que sigas con el modo tradicional en un vaso (si puedes llevar tu propio termo a la cafetería, mejor) ya que podrías pasar un mal rato si tu bolillo se comienza a ‘aguadar’.

Video del café en el bolillo aquí:

Aquí dejaremos una lista de comidas extrañas que podrían meter los chilangos en un bolillo y su resultado podría ser viral en el futuro:

Torta de spaghetti

Torta de tacos al pastor

Torta de lasaña

Torta de burrito

Torta de pozole

