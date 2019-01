VIDEO: Bebé se ‘entrega’ con las manos arriba al ver que sus padres son arrestados

Una pequeña de apenas dos años se ha hecho viral en internet, esto luego de que se entregara a la policía con las manos arriba, imitando lo que hacían sus padres al ser arrestados.

La escena fue grabada el pasado 17 de enero en la ciudad de Tallahassee, Florida en Estados Unidos, por un testigo que se encontraba en el momento del arresto.

La policía interceptó a la pareja, pues recibieron el reporte del robo a una tienda, donde los empleados indicaron que los ladrones "aparentemente tenían una pistola".

En el video se puede observar cuando los elementos de seguridad arrestan al padre de la niña, esto mientras apuntan al vehículo donde los presuntos asaltantes se encontraban.

Cuando los padres de la pequeña están siendo arrestados, la bebé de apenas 2 años, sale descalza y con dificultad de la camioneta para luego entregarse con las manos arribas a los policías.

Al ver esto, los uniformados permiten a la madre acercarse a su hija y abrazarla, esto sin dejar de apuntarlos con las armas.

En la grabación se puede escuchar la voz de la persona que grabó el momento diciendo:

"Ella está tratando de salir, pero no puede porque es pequeña. Ella está fuera. Oh, ella está levantando sus manos. Oh, Dios mío, mira eso. Oh, Dios mío"